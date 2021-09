La definizione e la soluzione di: Come la pelle... a righe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RUGOSA

Curiosità/Significato su: Come la pelle... a righe Adidas Stan Smith indossare la scarpa Haillet nel 1971. La scarpa, generalmente realizzata con una tomaia di pelle, ha un design semplice e, a differenza della maggior parte dei 1 ' (144 parole) - 02:25, 17 lug 2021

Altre definizioni con come; pelle; righe; Come dire accalorati, specie dopo sforzi fisici; Come dire fuggita; Lo furono artisti come Marinetti, Balla e Boccioni; Sostanze come la nitroglicerina e la dinamite; Individui dalla pelle insolitamente bianca; Le creme usate in spiaggia che proteggono la pelle; Applicata... come una crema sulla pelle; Pigmenti determinanti la colorazione della pelle; Ridondante, sopra le righe; Ha il pigiama a righe in un libro di John Boyne; Sono pari nelle righe; Un diffuso software con tabelle di righe e colonne; Ultime Definizioni