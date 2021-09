La definizione e la soluzione di: Che non si manifesta con segni apparenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LATENTE

Curiosità/Significato su: Che non si manifesta con segni apparenti Rigor mortis (categoria Voci con disclaimer medico) segni riconoscibili della morte ed è identificata dalla rigidità muscolare del cadavere. È causato da una modifica chimica dei muscoli e si manifesta 5 ' (630 parole) - 20:19, 30 gen 2021

