La definizione e la soluzione di: Branca della medicina che consiste nello studio dire to delle malattie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CLINICA

Curiosità/Significato su: Branca della medicina che consiste nello studio dire to delle malattie Metodo scientifico (categoria Storia della scienza) della realtà oggettiva, affidabile, verificabile e condivisibile: esso consiste, da una parte, nella raccolta di dati empirici sotto la guida delle ipotesi 61 ' (7 333 parole) - 17:44, 16 giu 2021

