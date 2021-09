La definizione e la soluzione di: Il bottone da premere in un apparecchio elettrico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PULSANTE

Curiosità/Significato su: Il bottone da premere in un apparecchio elettrico Riproduttore di cassette (sezione Uso in auto) il nastro da svolgere. Una volta che la musicassetta viene inserita in un apparecchio, il nastro scorre su una testina, che viene a contatto con il nastro 26 ' (3 589 parole) - 17:41, 17 mag 2021

Altre definizioni con bottone; premere; apparecchio; elettrico; Iniziare una conversazione noiosa: __ bottone; Vi penetra il bottone; Premere il tasto off; Un gioco che fa spremere le meningi; Premere con forza; Spremere l'uva nei tini; Apparecchio antincendio a muro, sopra o sottosuolo; Apparecchio per cuocere o scaldare; Un apparecchio di telefonia mobile; Apparecchio che fornisce corrente elettrica; Nel modellismo ferroviario c'è quello elettrico; Se è elettrico non è d'autore; Un veicolo con un motore a Scoppio e uno elettrico; Quello elettrico ha spesso la testina regolabile; Ultime Definizioni