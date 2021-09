La definizione e la soluzione di: Assunto come alimento, ingerito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MANGIATO

Curiosità/Significato su: Assunto come alimento, ingerito Uovo (alimento) L'uovo è un alimento consumabile direttamente o come ingrediente in numerosi piatti delle cucine di tutto il mondo. Il più utilizzato è l'uovo di gallina 38 ' (3 738 parole) - 18:17, 16 ago 2021

Altre definizioni con assunto; come; alimento; ingerito; Lo è il lavoratore non assunto, con partita IVA; Il Campo in cui Romolo venne assunto al cielo; Il riassunto della trama di un'opera; Atteggiamento assunto dal corpo; Sleale... come Giuda; Originario del capoluogo ligure... come il pesto; Conseguita, ricevuta, avuta come risultato; Valorosi come personaggi epici; Fitti gomitoli di vasi capillari, come nei reni; Un alimento come le tempestine o i risoni; Alimento amato dai vegani, simile al cous cous; Un bianco alimento; Alimento che ha superato la data di conservazione; Erbivori che rimasticano cibo già ingerito; Ultime Definizioni