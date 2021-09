La definizione e la soluzione di: Assist a due mani per la schiacciata di pallavolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALZATA

Curiosità/Significato su: Assist a due mani per la schiacciata di pallavolo Pallacanestro ( Società di pallacanestro) tradizionale. La schiacciata è senza dubbio la conclusione più spettacolare della pallacanestro. Non a caso, gli atleti che si sono distinti nelle schiacciate sono 76 ' (10 709 parole) - 18:29, 26 ago 2021

Altre definizioni con assist; mani; schiacciata; pallavolo; Software di assistenza vocale firmato Microsoft; Istituzione religiosa di assistenza ai bisognosi; Assiste i turisti nella zona; Assiste a molte sbornie; Insaccato tipico di Austria e Germania; Capitale della Romania; È dei segni... e si parla con mani, viso e corpo; Vaschette con rubinetti per pulire mani e viso; Quelle borettane hanno una forma schiacciata; Schiacciata dai debiti; La schiacciata effettuata dal tennista; La schiacciata di Federer; La Francesca della pallavolo nata a Massa; Accomuna la pallavolo e l'antenna TV; Scendono in campo nelle partite di pallavolo; Ha vinto il mondiale femminile di pallavolo 2002; Ultime Definizioni