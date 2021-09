La definizione e la soluzione di: Si applicano alle merci in promozione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCONTI

Curiosità/Significato su: Si applicano alle merci in promozione Unione europea Le decisioni offrono un'alternativa alle due modalità legislative di cui sopra. Sono atti giuridici che si applicano solo a determinate persone, società 248 ' (24 194 parole) - 09:34, 12 set 2021

Altre definizioni con applicano; alle; merci; promozione; Si applicano per bellezza o a fini terapeutici; Si applicano per cura; Si applicano sotto la pelle dei cani; Danno la direzione alle navi... e ai quotidiani; Gigante che reggeva il mondo sulle spalle; La allena il Commissario Tecnico; Relativo alle monete nazionali; Riduzioni del normale prezzo delle merci; Oltre che equo, può esserlo il commercio; Elenchi delle merci presenti in un magazzino; Riporre le merci nel magazzino; Diffusa associazione di promozione turistica; La promozione delle vendite; Ultime Definizioni