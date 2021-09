La definizione e la soluzione di: Animali preistorici per antonomasia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DINOSAURI

Curiosità/Significato su: Animali preistorici per antonomasia Superpredatore (sezione Superpredatori preistorici) alimentare nel suo ambiente naturale. Solitamente i superpredatori sono Animali carnivori che in un dato habitat non temono nessun'altra specie, a eccezione 17 ' (1 964 parole) - 23:16, 14 set 2021

Altre definizioni con animali; preistorici; antonomasia; Miscellanea per nutrire animali da cortile; Cottura con olio o grassi animali; Periodo del calore negli animali; Parco tematico di Riccione con animali marini; Un bovino ritratto nei graffiti preistorici; Cefalopodi preistorici simili ai calamari; E' tutto ciò che ci resta degli animali preistorici; Preistorici rettili volanti; Lo street food romagnolo per antonomasia; L'orologio preciso per antonomasia; Canide approfittatore e razziatore per antonomasia; La cotoletta per antonomasia; Ultime Definizioni