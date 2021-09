La definizione e la soluzione di: Animale che allatta i cuccioli e non fa le uova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MAMMIFERO

Curiosità/Significato su: Animale che allatta i cuccioli e non fa le uova Mammalia (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Triassico, vissuto in quello che è l'attuale Texas; la morfologia dell'orecchio interno fa chiaramente capire che questo Animale rappresenta almeno uno stadio 62 ' (7 894 parole) - 14:30, 9 set 2021

