La definizione e la soluzione di: Altro termine per indicare parenti e familiari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CONGIUNTI

Curiosità/Significato su: Altro termine per indicare parenti e familiari Termini di parentela in cinese direttamente al familiare utilizzando il termine di parentela al vocativo è quasi sempre consentito, ma è più frequente quando il parente è più grande di 13 ' (578 parole) - 18:52, 13 lug 2021

Altre definizioni con altro; termine; indicare; parenti; familiari; Come un prodotto commerciato in cambio di un altro; Pagamento da un conto corrente all'altro; Inforna pasta con pomodoro, mozzarella e altro; Il mese lunare tra un novilunio e l'altro; Termine tedesco che indica cosa pacchiana; Un termine generico per cappello; Termine medico per indicare il cervelletto; Termine coniato dal chimico Gerardus Mulder; Termine medico per indicare il cervelletto; Una parola scherzosa per indicare i bambini; Termine gergale per indicare il topo; Il suo edema può indicare una reazione allergica; Che non si manifesta con segni apparenti; Apparenti, ingannevoli; Parenti vissuti in altri tempi; Gruppo sociale composto da parenti; Baruffe familiari; Insieme di familiari e il legame che li unisce; Pratica con cui si promuovono familiari al potere; Quelli familiari sono un aiuto economico statale; Ultime Definizioni