La definizione e la soluzione di: Aldeide per la conservazione di materiale organico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FORMALINA

Curiosità/Significato su: Aldeide per la conservazione di materiale organico FormAldeide ( Aldeide formica) ciclista, vedi Davide Formolo. La formAldeide (o Aldeide fòrmica, nome IUPAC: metanale) è la più semplice delle aldeidi. La sua formula chimica è CH2O. In 11 ' (1 240 parole) - 15:34, 10 giu 2021

Altre definizioni con aldeide; conservazione; materiale; organico; Tipica modalità di conservazione dei carciofini; Provviste alimentari a lunga conservazione; Liquido di conservazione col cluroro di sodio; Luogo deputato alla conservazione dei cereali; Come un materiale che impedisce reazioni chimiche; Eredità materiale o spirituale; Riempire di materiale isolante un tessuto; Lo è un materiale che si taglia facilmente; Un tessuto organico sottile e protettivo; Composto chimico organico; Un composto organico come la glicerina; Composto organico che causa reazioni allergiche; Ultime Definizioni