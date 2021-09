La definizione e la soluzione di: Aggettivo per un naso schiacciato, quasi piatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAMUSO

Curiosità/Significato su: Aggettivo per un naso schiacciato, quasi piatto Grammatica francese (sezione Aggettivi e pronomi indefiniti) Quelque [Aggettivo] = qualche Quelqu'un (-e) [pronome] = qualcuno, qualcuna Quelques-uns (-es) [pronome] = alcuni, alcune Plusieurs [Aggettivo e pronome] 113 ' (11 654 parole) - 20:11, 30 ago 2021

