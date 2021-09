La definizione e la soluzione di: Affermazione scandalosa... per la chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ERESIA

Curiosità/Significato su: Affermazione scandalosa... per la chiesa Scientology ( chiesa di Scientology) italiani nel 2007 tra i diecimila e i cinquantamila. La chiesa di Scientology Internazionale (chiesa madre) si trova a Los Angeles. Altra sede di Scientology 141 ' (16 132 parole) - 00:26, 22 lug 2021

