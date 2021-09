La definizione e la soluzione di: È una via di mezzo tra blazer e cappotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIACCONE

Curiosità/Significato su: e una via di mezzo tra blazer e cappotto formali, un cappotto da giorno come il frac, indossato con pantaloni leggeri, mentre per la sera un completo di colore scuro con una giacca a coda e dei pantaloni

