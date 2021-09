La definizione e la soluzione di: Una malattia come la congiuntivite granulosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRACOMA

Curiosità/Significato su: Una malattia come la congiuntivite granulosa di altre manifestazioni atopiche (asma allergico, rinite allergica, congiuntivite allergica) Presenza di dermatite alle pieghe nell'adulto o coinvolgimento

Altre definizioni con malattia; come; congiuntivite; granulosa; Evoluzione nel tempo di una malattia; Relativo alla cura di una malattia; Malattia infettiva dell'intestino tenue; Malattia infettiva che colpisce la gola e il naso; Uccellini come Titti; Dure come certe copertine dei libri; Come l'Umbria ospita i Monti Sibillini; Ridotto come un abito molto corto; Cura la congiuntivite; Conciare la pelle in modo da renderla granulosa e ruvida;