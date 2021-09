La definizione e la soluzione di: Una macchina rotante per l'edilizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BETONIERA

Curiosità/Significato su: Una macchina rotante per l edilizia Effetto camino design led blaze to spread, say investigators Camino (edilizia) Stufa a pellet Termocamino Ciminiera Comignolo Comignolo eolico Aspiratore per comignoli 6 ' (717 parole) - 00:53, 29 set 2020

Altre definizioni con macchina; rotante; edilizia; Il singolo parcheggio per una macchina; Lavora a mano o con piccoli macchinari; Ordire una macchinazione, complottare; Macchina che emula i movimenti di uomini e animali; Un cannone protetto e rotante; Ha una catena rotante e tagliente; Utensile rotante per forgiare vasi in ceramica; Una pistola a tamburo rotante; Opus __, antica tecnica edilizia romana lat; Accomuna pasticceria ed edilizia; Fabbriche di laterizi impiegati nell'edilizia; Granuli di origine vulcanica usati in edilizia; Ultime Definizioni