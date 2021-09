La definizione e la soluzione di: Tuta indossata dai militari per non farsi notare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MIMETICA

Curiosità/Significato su: Tuta indossata dai militari per non farsi notare Terry McGinnis Injustice: Gods Among Us (2013) come contenuto scaricabile. Una Tuta basata su quella indossata da Terry McGinnis nella serie, è presente nel videogioco Batman: 48 ' (6 150 parole) - 21:21, 10 set 2021

