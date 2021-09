La definizione e la soluzione di: Tubo per lo scarico delle acque dai tetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PLUVIALE

Curiosità/Significato su: Tubo per lo scarico delle acque dai tetti Fognatura (categoria acque reflue) impermeabilizzate quali, strade, parcheggi, tetti, cortili, ecc. le acque utilizzate per il lavaggio delle strade le acque di raffreddamento provenienti da attività 45 ' (6 389 parole) - 00:59, 30 giu 2021

