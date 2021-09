La definizione e la soluzione di: Travestire o truccare per celare la vera identità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAMUFFARE

Curiosità/Significato su: Travestire o truccare per celare la vera identita Confraternita»: ovviamente gli Assassini dovevano celare la propria identità e quella degli altri membri o alleati esterni. Questi principi guidano ogni aspetto

Altre definizioni con travestire; truccare; celare; vera; identità; Serve a curare o truccare la pelle; Con gli occhi socchiusi, per celare le emozioni; Celare o minimizzare fatti gravi salvare le __; Anagramma di stregua che rima con celare; Luogo dove ci si può celare; Se ne dice una quando si vuole rimproverare; Veramente, decisamente; Una piccola dimora povera e malconcia; Terra povera d'humus dove attecchisce la ginestra; La sua identità si scopre nel finale dei gialli; L'identità di un utente in Internet; L'indirizzo indicato sui documenti d'identità; Quello d'identità si mostra all'imbarco di un volo; Ultime Definizioni