La definizione e la soluzione di: In tipografia, lo stile anche detto aldino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CORSIVO

Curiosità/Significato su: In tipografia, lo stile anche detto aldino Corsivo (categoria Tipografia) giornalistico, vedi Corsivo (giornalismo). In tipografia il corsivo, detto anche aldino (dall'ideatore Aldo Manuzio), è uno stile di carattere contraddistinto da 19 ' (2 127 parole) - 10:58, 18 ago 2021

