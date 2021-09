La definizione e la soluzione di: Tessuto leggero con pallini in rilievo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PLUMETIS

Curiosità/Significato su: Tessuto leggero con pallini in rilievo Glossario di tessitura finissaggio dei tessuti: consiste nel sollevare le fibre dei fili di un Tessuto, per renderlo morbido e soffice. Georgette Tessuto estremamente leggero e sottile 35 ' (5 150 parole) - 16:22, 1 mar 2021

Altre definizioni con tessuto; leggero; pallini; rilievo; Città siriana che ha dato il nome ad un tessuto; Tumore benigno del tessuto muscolare uterino; Un tessuto generico; Tessuto di pregio detto anche spolinato; Una merenda, un pasto molto leggero; Vento leggero; E' più leggero dell'acqua; Stato psicofisico simile al sonno ma più leggero; I pallini sul vestito; Come cravatte... coi pallini; I pallini sulla stoffa; Rilievo romano dove sorge l'arco di Gallieno; Un gioiello lavorato in bassorilievo; Così è il timbro che imprime un segno in rilievo; Rilievo del viso sotto il pomello; Ultime Definizioni