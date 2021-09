La definizione e la soluzione di: Tendenti per carattere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INCLINI

Curiosità/Significato su: Tendenti per carattere Protocubismo sono prevalentemente paesaggi, nature morte, figure. I colori sono caldi, Tendenti al legno, utilizzati in gamme monocromatiche che variano da dipinto a dipinto 1 ' (136 parole) - 14:52, 25 mag 2019

Altre definizioni con tendenti; carattere; Ambite da più pretendenti; Così è una donna dai capelli tendenti al giallo; File di attendenti; Ciascuno dei contendenti in un giudizio; Si definisce così un carattere o tratto corporeo; Rendere resistente un carattere; Lo è il carattere in cui si scrivono i nomi comuni; Opera a carattere riassuntivo, compendio;