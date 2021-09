La definizione e la soluzione di: Tagliato a lamelle... come un prosciutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AFFETTATO

Curiosità/Significato su: Tagliato a lamelle... come un prosciutto Truffade (categoria Piatti a base di formaggio) cotte, si taglia il fuoco, si aggiunge il formaggio Tagliato a lamelle e lo si lascia sciogliere a contatto con le patate calde. Poi si mescola il piatto 1 ' (165 parole) - 19:49, 3 lug 2020

