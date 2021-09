La definizione e la soluzione di: Svendere, disfarsi di merce in chiusura d'attività. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LIQUIDARE

Altre definizioni con svendere; disfarsi; merce; chiusura; attività; Sala espositiva di merce per negozi ing; Noto modello di furgone della Mercedes-Benz; La società produttrice delle auto Mercedes; Vi si può acquistare merce al minuto; Compone una chiusura a strappo; La chiusura delle farmacie; Un ammanco nella chiusura dei conti della ditta; Chiusura di conto; L'attività delle videoteche o di chi affitta auto; Nuova fase di attività in seguito a interruzione; Bagaglio metaforico che sostiene in un'attività; L'attività di insegnamento;