La definizione e la soluzione di: Il suo Canto ha Ebenezer Scrooge come protagonista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NATALE

Curiosità/Significato su: Il suo Canto ha Ebenezer Scrooge come protagonista Ebenezer Scrooge significati, vedi Scrooge. Ebenezer Scrooge è il personaggio principale del racconto Canto di Natale, scritto da Charles Dickens nel 1843. È il più importante 20 ' (1 371 parole) - 12:09, 27 giu 2021

