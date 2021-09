La definizione e la soluzione di: La sua battaglia è in un'opera di Giuseppe Verdi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LEGNANO

Curiosità/Significato su: La sua battaglia e in un opera di Giuseppe Verdi Giuseppe Verdi vedi Giuseppe Verdi (disambigua). Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (Le Roncole, 10 ottobre 1813 – Milano, 27 gennaio 1901) è stato un compositore e senatore 129 ' (15 883 parole) - 08:55, 25 ago 2021

Altre definizioni con battaglia; opera; giuseppe; verdi; Battaglia del 338 a.C. in cui vinsero i macedoni; Con Montanara in una battaglia risorgimentale; Sede libica di una battaglia italo-australiana; Li impiegava in battaglia Annibale; Una breve aria esplicativa in un'opera lirica; Fascicoli a pubblicazione periodica di un'opera; La madre in un'opera di Bertolt Brecht; Cantanti d'opera come il celebre Farinelli; È del diavolo in una sonata di Giuseppe Tartini; Così era l'Italia di Giuseppe Mazzini; Lo strumento del compositore Giuseppe Torelli; Opera di Giuseppe Verdi, rifacimento di Stiffelio; Lo è la celebre marcia dell'Aida di Verdi; Con Traviata e Rigoletto nella trilogia di Verdi; Sostiene il partito italiano con le cravatte verdi; Opera di Giuseppe Verdi, rifacimento di Stiffelio; Ultime Definizioni