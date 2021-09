La definizione e la soluzione di: Strumento per il disegno tecnico usato a scuola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIGHELLO

Curiosità/Significato su: Strumento per il disegno tecnico usato a scuola scuola secondaria di primo grado in Italia triennale; scuola tecnica, triennale, che dava accesso all'istituto tecnico triennale. Con la riforma Gentile del 1923 venne riformato ulteriormente il ciclo 27 ' (2 185 parole) - 15:59, 26 ago 2021

