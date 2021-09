La definizione e la soluzione di: Standard... come delle case curiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CANONICHE

Curiosità/Significato su: Standard... come delle case curiali ha pubblicato un opuscolo che dimostra il lavaggio e lo sfregamento standard delle mani nei settori della sanità, che identifica cinque momenti cruciali

Altre definizioni con standard; come; delle; case; curiali; Modello standard delle tastiere dei computer; Si ripetono in standard; Resi standard, canonici; Adeguati agli standard; Piacevoli e simpatici... come dei vini; Colmo di onori e fortune... come il passato; Come i segni di acqua, aria, fuoco e terra; Inesatto... come chi gioca sporco; È delle 4 e 48 in un dramma di Sarah Kane; La vergine delle stelle secondo la mitologia greca; Il terzo caso delle declinazioni latine; Volano nei pressi delle coste; Monastero casentinese dell'ordine di San Romualdo; L'hanno in comune Colorno e Caserta; Telaio in legno di certe case dalle mura leggere; Al cinema con Bertoldino e Cacasenno;