La definizione e la soluzione di: Lo sono i solfuri come la galena e la pirite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MINERALI

Curiosità/Significato su: Lo sono i solfuri come la galena e la pirite Minerale (sezione solfuri) comuni sono la pirite (solfuro di ferro), la calcopirite (solfuro di rame e ferro) e la galena (solfuro di piombo). Molti solfuri sono minerali grezzi importanti 43 ' (5 358 parole) - 15:23, 20 ago 2021

Altre definizioni con sono; solfuri; come; galena; pirite; Per Michele Serra sono così i figli adolescenti; Libro di fantascienza di R. Matheson: Io sono __; Così sono i codici costitutivi di un software; Lo sono le proprietà di una pianta medicinale; Come il movimento laterale del polso; Come le opere di Andrea Pazienza; Compiuta... come una gara; Anfibi come le raganelle; Spiritello dell'aria shakespeariano; Ultime Definizioni