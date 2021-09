La definizione e la soluzione di: Simili per qualità... al suolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TERROSI

Curiosità/Significato su: Simili per qualita... al suolo Agricoltura biodinamica piante; accrescere la qualità dei prodotti; Secondo i sostenitori, si differenzierebbe dall'agricoltura tradizionale nella qualità delle sostanze, in particolare 39 ' (4 094 parole) - 09:19, 7 set 2021

Molluschi adriatici simili a grosse vongole; In generale, chi un tempo portava spade e simili; Strumenti per la pesca simili agli arpioni; Molluschi cefalopodi simili ai calamari; Si usa per migliorare la qualità della terra; Qualità che rende belli davanti all'obiettivo; Il suo alveografo misura le qualità della farina; Qualità morali e professionali... da curriculum; Apparecchio antincendio a muro, sopra o sottosuolo; A fior di… suolo; Suolo argilloso e scosceso eroso dalle intemperie; Radere al suolo una costruzione;