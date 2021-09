La definizione e la soluzione di: Servono per trattenere il cane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GUINZAGLI

Curiosità/Significato su: Servono per trattenere il cane Episodi di Hunter × Hunter (serie animata 1999) Leorio acquistano il catalogo degli oggetti che verrano venduti all'asta: Servono 8,9 miliardi di Zeni per provare ad ottenere il gioco Greed Island 56 ' (79 parole) - 14:18, 3 ago 2021

Altre definizioni con servono; trattenere; cane; Quelli selvatici servono per la pasta con le sarde; Se non si agitano non servono; Vi si servono i salumi e i formaggi all'aperitivo; Quelle di sangue servono per le trasfusioni; Intrattenere con scherzi e umorismo; Trattenere il fiato; Il Rhodesian cane marrone con la cresta sul dorso; Accomunano il giunco e la pallacanestro; Giovanni Verga le scrisse rusticane; Un cane italiano di tipo spitz;