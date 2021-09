La definizione e la soluzione di: Scontano una pena in carcere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DETENUTI

Curiosità/Significato su: Scontano una pena in carcere Canberra nell'Australian Capital Territory, i condannati alla detenzione Scontano la pena nelle carceri del Nuovo Galles del Sud. Pechino, dal 2000 Dili Atlanta Nara 39 ' (4 982 parole) - 13:00, 17 lug 2021

Altre definizioni con scontano; pena; carcere; Si scontano nei saldi; Lo è il pane appena sfornato; Quella di soccorso è un reato penale; Atto che viola una legge penale o civile; Inflitta come una pena dal giudice; Messi in carcere; Fuggito dal carcere; Lettera di Oscar Wilde dal carcere: De __ lat; Anagramma di carcere che rima con fare; Ultime Definizioni