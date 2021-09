La definizione e la soluzione di: Scintillante e luminescente, specie per Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CORRUSCO

Altre definizioni con scintillante; luminescente; specie; dante; Una pietra... scintillante; Organismo che convive con uno di specie diversa; Difetto di pronuncia, specie della l e della s; Il colore di una pelle sana, specie del viso; Una specie di foca dell'antartico, detta idrurga; Agente ossidante usato nella polvere pirica; Ridondante, sopra le righe; Per Dante la nave Italia ne era priva; Non abbondante oppure spoglia; Ultime Definizioni