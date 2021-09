La definizione e la soluzione di: Scienziati come Giulio Natta e Alfred Nobel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CHIMICI

Curiosità/Significato su: Scienziati come Giulio Natta e Alfred Nobel Giulio Natta Giulio Natta (Porto Maurizio, 26 febbraio 1903 – Bergamo, 2 maggio 1979) è stato un ingegnere chimico e accademico italiano, insignito del premio Nobel 33 ' (3 947 parole) - 13:38, 19 lug 2021

Le postulano gli scienziati; Premio per letterati e scienziati; Raduno a cui partecipano molti scienziati; Scienziati come Volta; Come il denaro oggetto di riciclaggio; Il suo Canto ha Ebenezer Scrooge come protagonista; Come le abitudini difficili da perdere; Un sognatore... come John Lennon ing; Villa monumentale mantovana opera di Giulio Romano; Il Gneo Giulio che conquistò la Britannia; Il Giulio... che trasse il dado; Lo disse Giulio Cesare a Bruto lat; Lo erano Panatta e Pietrangeli; Il Nobel vinto da Giulio Natta nel 1963; La Pignattara è a Roma; _ Pignattara: è parte di Roma; La prima moglie... nel film di Alfred Hitchcock; È perfetto in un film di Alfred Hitchcock del 1954; Un film di Alfred Hitchcock: Il caso __; Alfredo che fu un asso del ciclismo; La materia del Nobel di Amartya Sen; Il Rabindranath poeta premio nobel nel 1913; Il Nobel vinto da Rita Levi Montalcini nel 1986; Il Myron Premio Nobel per l'economia nel 1997;