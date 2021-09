La definizione e la soluzione di: Saramago ne ha scritto un saggio... in un romanzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LUCIDITÀ

Curiosità/Significato su: Saramago ne ha scritto un saggio... in un romanzo Cecità (romanzo) Saggio sulla cecità avrebbe scoraggiato i lettori. In un romanzo successivo di Saramago, Saggio sulla lucidità, si ritrovano personaggi presenti in Cecità 10 ' (1 290 parole) - 16:10, 15 lug 2021

Altre definizioni con saramago; scritto; saggio; romanzo; Così è l'uomo in un romanzo di Saramago; Haruki Murakami ne ha scritto l'arte; L'Antonio storico e scrittore di Ceprano; Il Bruce scrittore del fantascientifico Caos USA; Era scritto sulla posta inviata con l'aereo fra; Blocco meccanico imposto al passaggio dell'acqua; Massaggio esfoliante per la pelle ing; Un passaggio pedonale coperto e chiuso da un lato; Vi si fabbrica un comune strumento di fissaggio; È altra in un romanzo sci-fi di Henry Kuttner; È di Santa Venere in un romanzo di Saverio Strati; Il più noto romanzo di Archibald Joseph Cronin; Carlo Cassola ne raccontò la vita in un romanzo;