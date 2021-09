La definizione e la soluzione di: Il santo della profezia pubblicata in Lignum vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MALACHIA

Curiosità/Significato su: Il santo della profezia pubblicata in Lignum vita profezia di Malachia XVI secolo. La profezia venne pubblicata per la prima volta nel 1595 dallo storico benedettino francese Arnoldo Wion nel suo libro Lignum Vitæ, una storia 56 ' (3 620 parole) - 00:47, 31 ago 2021

Altre definizioni con santo; della; profezia; pubblicata; lignum; vita; Santo e vescovo di Noyon, orefice e monetiere; Noto santo che uccise un drago; L'Oscar proclamato Santo dal Papa nel 2018; Il santo festeggiato a Cagliari il primo Maggio; La sfera privata e riservata della persona; Pianta profumata originaria della zona dell'India; La porta... della ragazza semplice; È originario della città di Mosul o di Tikrit; Il fumettista italiano de La profezia dell'armadillo; Carlo Cassola ne raccontò la vita in un romanzo; Relativo alla vita matrimoniale; Il Michele che condusse La vita in diretta; Come la vita fatta di feste, incontri e socialità; Ultime Definizioni