La definizione e la soluzione di: Rotto come può esserlo un congegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCASSATO

Curiosità/Significato su: Rotto come puo esserlo un congegno Personaggi di The Big Bang Theory Massimiliano Plinio. È un ragazzo con cui Penny ha avuto una breve relazione. Ricompare perché lei, piuttosto confusa dopo aver Rotto con Leonard, accetta 50 ' (6 330 parole) - 16:13, 3 lug 2021

Se si aprono quelle del cielo piove a dirotto; Fandonie, frottole; Frottola, capriccio; Corrotto nella sua autenticità; Anfibi come le raganelle; Come certe bevande... e certe battute; Spettacoli come il Live Aid; Composti organici come i grassi e le cere; Possono esserlo k, g, n, in fonetica; Possono esserlo i commissari di maturità; Può esserlo una chioma o una lingua parlata; Oltre che equo, può esserlo il commercio; Congegno meccanico che produce un lavoro; Minuscolo congegno elettronico; Avviare un congegno; Congegno meccanico per collegare fili elettrici;