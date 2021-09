La definizione e la soluzione di: Il risultato in numeri delle competizioni sportive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PUNTEGGIO

Curiosità/Significato su: Il risultato in numeri delle competizioni sportive Statistiche e record della Società Sportiva Lazio incluse le annate in cui le attività sportive sono state interrotte per cause belliche. Simone Inzaghi detiene il maggior numero di presenze sulla panchina 69 ' (2 914 parole) - 10:31, 14 set 2021

