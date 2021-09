La definizione e la soluzione di: Ridotto come un abito molto corto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SUCCINTO

Curiosità/Significato su: Ridotto come un abito molto corto Abbigliamento nell'antica Grecia L'abito nazionale degli uomini greci era il chitone, lunga tunica, cucita su un lato e fermata sulle spalle da fibule, o da una cucitura, e molto simile 11 ' (1 406 parole) - 12:50, 11 giu 2021

