La definizione e la soluzione di: È richiesta se non è ammesso voto contrario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : UNANIMITA

Curiosità/Significato su: e richiesta se non e ammesso voto contrario Referendum costituzionale in Italia del 2016 (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagina) in vigore se il numero dei voti favorevoli fosse stato superiore al numero dei suffragi contrari, a prescindere dalla partecipazione al voto. La proposta 109 ' (10 016 parole) - 08:03, 27 ago 2021

