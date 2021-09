La definizione e la soluzione di: Regione mitteleuropea famosa per il cristallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BOEMIA

Curiosità/Significato su: Regione mitteleuropea famosa per il cristallo mediterranei, mitteleuropei e slavi ed è il comune più popoloso e densamente popolato della regione. Il porto di Trieste nel 2016 è stato il porto italiano

Altre definizioni con regione; mitteleuropea; famosa; cristallo; Così è detta la subregione lombarda di Vigevano; Relativo a una regione alpina fra Austria e Italia; Subregione storica del nord-est della Sardegna; Il palazzo milanese della Regione Lombardia; Propri di una nota dinastia mitteleuropea; È famosa quella sita a Maranello; La più famosa tra le Egadi; Festa di Pamplona famosa nel mondo: San __; Una famosa attrazione di Londra: Tower __ ing; Levigazione, lucidatura, del marmo e del cristallo; Famoso marchio di gioielli e oggetti in cristallo; La città francese di un noto omonimo cristallo; Una sfera vuota di cristallo; Ultime Definizioni