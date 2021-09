La definizione e la soluzione di: Razionali come certe deduzioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LOGICHE

Curiosità/Significato su: Razionali come certe deduzioni Edward De Bono cioè quello basato sulle deduzioni logiche, per entrare nella lateralità del pensiero creativo. Edward de Bono è considerato come la principale autorità 6 ' (836 parole) - 06:18, 11 giu 2021

Come le fonti antiche... da cui non sgorga acqua; Ormone usato come farmaco per stati infiammatori; Così è detta una pianta coltivata come la Malvasia; Difficile da affrontare come può esserlo un'attesa; Come certe bevande... e certe battute; Telaio in legno di certe case dalle mura leggere; Accomunano certe cabine di navi e vagoni di treni; Dure come certe copertine dei libri; Deduzioni filosofiche; Deduzioni di dati particolari da un contesto;