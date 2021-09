La definizione e la soluzione di: Quello umanitario si apre per consentire gli aiuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CORRIDOIO

Curiosità/Significato su: Quello umanitario si apre per consentire gli aiuti Pandemia di COVID-19 (sezione aiuti internazionali) gli altri in Cina per i loro bisogni umanitari". Alcuni studenti cinesi in altre università americane si sono anche uniti per aiutare a inviare aiuti 231 ' (29 012 parole) - 08:22, 8 set 2021

Altre definizioni con quello; umanitario; apre; consentire; aiuti; Quello di Tullio De Piscopo era lento; È celebre quello di Rutger Hauer in Blade Runner; Quello di luce rappresenta la speranza; In un film di Woody Allen c'è quello di Bananas; Intraprendenza, dinamismo; Se è di basso non apre; Apre una serratura; Nei teatri, apre e chiude i tendoni sulla scena; Ritrattare non consentire; Cruciverba con definizioni sparse e aiuti iniziali; Gli aiuti stabiliti dal Governo; Lo storico piano degli aiuti USA all’Europa; L’ascensione senza aiuti; Ultime Definizioni