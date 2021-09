La definizione e la soluzione di: In quello caldo... ci sono molti scioperi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AUTUNNO

Curiosità/Significato su: In quello caldo... ci sono molti scioperi Sciopero contrappone alla politica di Obama. Anche durante la guerra fredda vi ci furono molti scioperi organizzati da gruppi di destra contro la possibile minaccia sovietica 43 ' (4 933 parole) - 13:28, 4 ago 2021

