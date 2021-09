La definizione e la soluzione di: Quelli cinesi protestarono in Piazza Tienanmen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STUDENTI

Curiosità/Significato su: Quelli cinesi protestarono in Piazza Tienanmen pro-democrazia, decine di candidati non allineati al blocco filo-cinese e filo-Partito Comunista Cinese sono stati esclusi dalle elezioni ed arrestati, prima che

