La definizione e la soluzione di: Quelle di Ajanta, in India, risalgono al 300 a.C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GROTTE

Curiosità/Significato su: Quelle di Ajanta, in India, risalgono al 300 a.C Cultura dell'India grotte di Ajanta e Ellora e il monumentale stupa Sanchi. Più tardi, l'India del Sud ha prodotto diversi templi indù, come il tempio Chennakesava a Belur 99 ' (10 933 parole) - 21:52, 23 ago 2021

Un noto street food d'origine indiana; Nome con cui è anche noto il subcontinente indiano; Lingua dravidica dello stato indiano del Karnataka; In India quello d'oro è l'Harmandir Sahib; Risalgono in gruppo il bicchiere; Pesci del mare Mediterraneo che risalgono i fiumi;