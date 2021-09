La definizione e la soluzione di: Quella oscura, in teoria, non emette radiazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MATERIA

Curiosità/Significato su: Quella oscura, in teoria, non emette radiazioni Big Bang ( Teoria del Big bang) presenza della materia oscura. L'ipotesi della materia oscura viene suggerita da numerose osservazioni: le anisotropie della radiazione di fondo, la dispersione 117 ' (13 777 parole) - 20:55, 27 ago 2021

Altre definizioni con quella; oscura; teoria; emette; radiazioni; Quella di Garcia Marquez è di una morte annunciata; Quella aurata è un insetto verde e dorato; C'è quella differenziale e vettoriale; Quella di Giorgio Gaber è blu; Quella del fotografo... è oscura; Oscurare, inquietare; Una lingua italica ancora oscura; Oscurato... come per un fenomeno astronomico; Sono così le scie di una teoria complottista; Il gas che rispetta le leggi della teoria cinetica; Quello paretiano è applicato in teoria dei giochi; Tale è una teoria non suffragata dai fatti; Emettere il verso del gufo; Lo emette la pecora; Emettere vapori, odori, respiri; Emettere aria da naso o bocca; Gamma di radiazioni a diversa lunghezza d'onda; Unità di misura per le radiazioni ionizzanti; Contatore per misurare radiazioni; Genera e amplifica radiazioni luminose;