La definizione e la soluzione di: Quando non si indossa ricade sulla schiena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAPPUCCIO

Curiosità/Significato su: Quando non si indossa ricade sulla schiena Delo (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Sul capo indossa un leggero velo, ricavato dall'himation, che copre i capelli delicatamente raccolti dietro la nuca e scende poi sulla schiena avvolgendosi 42 ' (5 991 parole) - 12:49, 9 ago 2021

Altre definizioni con quando; indossa; ricade; sulla; schiena; Si rischia quando non si riesce a respirare; Il Francesco di Qua qua quando e Genova blues; Come le vele quando va tutto bene; Si verifica quando non si vince; Facile da indossare: prêt-à-... fra; La indossa L'uomo del noto quadro di Magritte; Si indossano sopra le spalle d'inverno; Si indossa sopra l'intimo o il pigiama; Scolare, ricadere dall'alto; Che ricade in giù; Muscolo della nuca sulla mastoide; Fu uno show di Mtv sulla musica emergente ing; Vivono sulla maggiore delle isole Eolie; Città portuale dell'Alaska sulla baia di Cook; La schiena degli uccelli; Una piccola e larga seduta senza schienale; Schienare nel wrestling; Come la schiena in posizione ricurva; Ultime Definizioni