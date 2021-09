La definizione e la soluzione di: Lo può usare il cavaliere per spronare il cavallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FRUSTINO

Curiosità/Significato su: Lo puo usare il cavaliere per spronare il cavallo Episodi di Merlin (quarta stagione) (sezione Il cuore del cacciatore/Una sposa per re Artù) fa per salire a cavallo, quando viene sorpreso da Sir. Leon e gli altri cavalieri. Questi lo riconoscono come lo stregone che ha ucciso Uther e lo accerchiano 81 ' (12 752 parole) - 15:09, 10 lug 2021

Altre definizioni con usare; cavaliere; spronare; cavallo; Possono causare anafilassi; Causare un gran disordine: mettere a __; La sua polvere si può usare per scopi assorbenti; Abusare per far provocare vergogna; Il cavaliere di un noto dipinto di Kandinskij; Il supereroe noto anche come il Cavaliere oscuro; Così... si comporta un cavaliere; Noto western del 1953: Il cavaliere della valle __; Bastone dalla punta acuminata per spronare animali; Proprio del cavallo; Lo è un cavallo, non un'oca; Militari a cavallo tipici della Russia; Sono di cuoio sulla testa del cavallo; Ultime Definizioni