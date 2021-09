La definizione e la soluzione di: La protagonista femminile di Popeye the sailor. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OLIVIA

Curiosità/Significato su: La protagonista femminile di Popeye the sailor Sindrome di Fonzie della protagonista (in italiano Olivia) divenne in breve il personaggio principale della serie stessa, tanto da meritarsi una serie animata, Popeye the sailor 24 ' (2 809 parole) - 14:01, 3 set 2021

